Cade l’intonaco dal soffitto, chiuso l’ingresso del municipio di Albiate

Albiate municipio chiuso per caduta intonaco (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Intonaco del soffitto del porticato di Villa Campello che si distacca e improvvisamente cade a terra: ingresso del palazzo comunale chiuso, ad Albiate. L’episodio accidentale non ha per fortuna causato danni a persone; gli uffici comunali hanno provveduto a mettere in sicurezza il porticato d’ingresso che sarà interessato dall’intervento di rimozione delle parti instabili dell’intonaco in capo ad una ditta alla quale il Comune di Albiate ha affidato i lavori nel suo complesso.

