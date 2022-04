Cade e batte la testa sull’asfalto, incidente grave a Seregno È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso un uomo coinvolto in un incidente in strada in via Macallè a Seregno: sarebbe caduto battendo la testa sull’asfalto.

È stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso un uomo coinvolto in un incidente in strada in via Macallè a Seregno. L’allarme è scattato intorno alle 18.30 di lunedì 4 aprile, in un primo momento un codice rosso per un investimento. Da una prima ricostruzione è emerso che l’’uomo, 65 anni, avrebbe perso l’equilibrio mentre era impegnato insieme a un collega a scaricare un peso da un furgone e sarebbe rovinato a terra battendo la testa sull’asfalto.

Incidente Seregno via Macallè

Sul posto, oltre all’ambulanza, è stato inviato anche l’elicottero da Como, atterrato in una zona adiacente al luogo dell’incidente. Ma senza essere utilizzato per il trasporto.

I rilievi sono stati affidati alla polizia locale di Seregno che per il tempo dei soccorsi ha chiuso via Macallè in entrambi i sensi di marcia. È stata riaperta dopo un’ora circa.

