Cade da tre metri mentre fa del parkour a Lentate, giovane di Meda in ospedale Un giovane di Meda, 22 anni, è finito in ospedale perché, mentre stava facendo del parkour a Lentate sul Seveso, è caduto da un’altezza di tre metri.

Stava facendo del parkour quando è caduto da un’altezza di tre metri ed è finito in ospedale. Nel primo pomeriggio di sabato 28 agosto, intorno alle 14.15 a Lentate sul Seveso, nella zona boschiva adiacente via Diaz, un 22enne di Meda, celibe, mentre effettuava del parkour, è caduto da un’altezza di circa tre metri. Presente sul posto il fratello convivente di tredici anni che ha allertato prontamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lentate sul Seveso unitamente a personale sanitario del 118 con l’elisoccorso che ha provveduto a recuperare il malcapitato tramite calata/salita con verricello e a trasportarlo in codice giallo al l’ospedale San Raffaele di Milano dov’è tuttora ricoverato in osservazione.

