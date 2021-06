Cade da cavallo durante una gara, elisoccorso a Ornago per un dodicenne Un ragazzo di dodici anni è caduto da cavallo durante concorso a Ornago. Trasportato all’ospedale di Bergamo con elisoccorso, non sarebbe in pericolo vita.

Un ragazzo di 12 anni è stato trasportato, venerdì pomeriggio attorno alle 18, in eliambulanza, in codice rosso, all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo a seguito delle ferite riportate durante una gara in corso al maneggio delle scuderie Malaspina di via Banfi. A quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita.

Il ragazzo, classe 2009, stando alle prime ricostruzioni stava prendendo parte a un concorso ippico quando è rimasto vittima dell’incidente. La gara è stata subito sospesa. Sul posto per i rilievi del caso i carabinieri.

