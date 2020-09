Cade con la mountain bike lungo un sentiero a Verano, ferito un 15enne Recupero difficoltoso per i soccorritori della Croce bianca di Giussano giunti in via Chiusa Mulini, nel pomeriggio di domenica 6, con un’ambulanza coadiuvati da personale medico con un’automedica e un’eliambulanza

I soccorritori l’hanno recuperato a spalla lungo un tratto sterrato a un chilometro dalla prima strada asfaltata e, una volta sull’ambulanza, scortato dall’automedica, ha raggiunto l’ospedale San Gerardo in codice giallo per un politrauma. Un pomeriggio di paura per un 15enne che mentre in compagnia di amici, a Verano, nel pomeriggio di domenica 6 settembre è caduto dalla sua mountain bike in via Chiusa Mulini, in un punto particolarmente impervio di un sentiero.

Scattato l’allarme sul posto si sono portati i soccorritori della Croce Bianca di Giussano, personale medico anche con un’eliambulanza. Scartata l’ipotesi si recuperare il ferito con un verricello, i soccorritori hanno raggiunto il punto dell’incidente a piedi e con tutte le cautele l’hanno prelevato e quindi stabilizzato e caricato in ambulanza. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione.

