Cadavere di una donna nell’Adda, indagini in corso Indagini dopo il ritrovamento di una donna di 32 anni nell’Adda all’altezza della centrale elettrica di Trezzo. L’ipotesi è che sia stata trascinata dal fiume.

È stata ritrovata all’altezza della centrale elettrica di Trezzo sull’Adda, ma l’ipotesi è che il corpo della donna di 32 anni rinvenuto sommerso in acqua sia stato trascinato nel fiume fino alle strutture della centrale.

I soccorsi sono intervenuti in codice rosso intorno alle 9.30 in via Padre Benigno Calvi dopo la segnalazione di un corpo in acqua. Sul posto automedica, vigili del fuoco e carabinieri, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La dinamica dell’evento è al vaglio delle forze dell’ordine.

