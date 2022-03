Caccia al tesoro e Pedibus, ad Agrate Brianza per una settimana l’auto resta nel box Da domenica 20 marzo partono le iniziative di “Settimana senz’auto”, una manifestazione organizzata per promuovere la mobilità sostenibile. La manifestazione torna dopo uno stop di due anni legato alla pandemia.

Una settimana per scoprire che Agrate Brianza può essere vissuta anche in maniera più ecologica. Partono infatti da domenica 20 le iniziative in programma per la “Settimana senz’auto”, una manifestazione organizzata per promuovere la mobilità sostenibile organizzata dall’associazione Sulè e dal Gruppo volontari Pedibus in collaborazione con il Pedale agratese, Pattinart, l’AMB Micologica Bresadola gruppo Ercole Cantù e con il patrocinio e il contributo del Comune.

La manifestazione torna ad essere organizzata dopo uno stop di due anni legato alla pandemia: «Siamo contenti perché è un’espressione soprattutto del gruppo del pedibus, che ad Agrate è molto corposo, con circa una quarantina i volontari di tutte le età, dai giovani ai diversamente giovani - spiega Stephan Greco -.È un’iniziativa molto sentita perché coinvolge diverse realtà locali, dal comune alle scuole passando per il comitato genitori e le associazioni».

Tante le iniziative in programma a partire dal “Trekking al tesoro per i vivai” in programma per domenica dalle 14: una caccia al tesoro lungo il percorso dei vivai con animazione a cura dell’associazione culturale Dramatrà e in collaborazione col gruppo micologico. In settimana invece partirà il Pedibus per tutti. Ogni giorno tutti i bambini della primaria, anche chi solitamente non usufruisce del servizio, potranno raggiungere a piedi la scuola accompagnati, oltre che dai volontari del pedibus, anche dalle proprie mamme (il lunedì), papà (martedì), nonni (mercoledì) e maestre (giovedì). Anche il sindaco Simone Sironi ogni giorno sarà a fianco dei bambini di volta in volta su una tratta diversa del Pedibus. La settimana scolastica si chiuderà venerdì con Il Pedibus a colori.

«Il concetto di base è quello di promuovere la mobilità dolce e diffondere l’idea che per andare a scuola non è per forza necessario utilizzare le auto - prosegue Greco -. C’è anche un modo alternativo, sicuro, che diffonde uno stile di vita sano e che può servire anche per sgranchirsi un po’ le gambe».

Oltre le mattinate anche i pomeriggi sono ricchi di iniziative. Lunedì al parco Aldo Moro e mercoledì al Parco Manzoni di Omate, a partire dalle 16.45, andrà in scena “Uso e conosco la bici” con laboratori e divertimenti a cura di Pedale agratese. Per martedì invece l’invito è quello di presentarsi al parco Aldo Moro con pattini, monopattini o skate per divertirsi e ammirare le esibizioni di Hillpark Skateboarding e PattinArt. La serata di venerdì al Centro sulè è invece dedicata ai giochi da tavolo per divertirsi con le proposte dell’Associazione Giochingiro.

La settimana si conclude con la biciclettata in programma per sabato 26. L’appuntamento è fissato per le 14 alla tettoia del parco Moro. Da qui ci si sposterà su due ruote alla vasca volano dove gli Amici della volano guideranno i partecipanti in una visita e in attività di birdwatching. «L’idea è proprio quella di riscoprire il paese mostrando che può esserci anche un modo nuovo di viverlo e che si può fare anche in maniera più sostenibile- chiude Greco -. La settimana è piena e le iniziative sono tante, speriamo che tutti possano trovare qualcosa di proprio interesse».

