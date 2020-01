Busnago, si fingono volontari per un’associazione: due arresti per truffa Due arresti per truffa al centro commerciale di Busnago: due persone si erano fatte consegnare 100 euro fingendosi volontari per la raccolta fondi a favore di un’associazione per non udenti.

Due persone sono state arrestate per truffa al centro commerciale Globo di Busnago. Fingendosi volontari per la raccolta fondi a favore di un’associazione per non udenti erano riuscite a farsi consegnare 100 euro da un ragazzo di 23 anni. Che però per fortuna si è insospettito, ha cominciato a fare domande fino a che i due – rumeni d 25 e 43 anni – hanno provato ad andarsene e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul posto i carabinieri di Bellusco, della Compagnia di Vimercate, che hanno bloccato i due soggetti, recuperato e restituito i 100 euro. Dopo l’udienza di convalida, per entrambi è stato emesso il divieto di soggiorno nella Regione Lombardia.

