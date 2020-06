Busnago, rubano profumi e prodotti per l’igiene: arrestati Sono stati arrestati dai carabinieri per furto al centro commerciale di Busnago: un uomo e una donna quarantenni e senza fissa dimora si erano infilati in borsa profumi e prodotti per l’igiene.

Colpo fallito per una coppia all’ipermercato Iper del centro commerciale di Busnago. i due, un uomo e una donna quarantenni e senza fissa dimora, si sono infilati in borsa diversi profumi di vari marchi e prodotti per l’igiene esposti sugli scaffali, ma sono stati scoperti e arrestati dai carabinieri di Bellusco.

Il processo per direttissima è stato celebrato in videoconferenza martedì mattina. Il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto e, in attesa di definitiva sentenza, ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Monza mentre la donna nel carcere di San Vittore a Milano.

