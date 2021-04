Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Busnago, Giussano e Cesano: sfida tra pasticceri in tv a “Cake star” su Real Time Puntata brianzola della trasmissione condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara in onda venerdì 23 aprile su Real Time. In sfida “Maís” di Busnago, Verga di Giussano e la Pasticceria Borromeo di Cesano Maderno.

Le migliori pasticcerie della Brianza in sfida per Cake star. Il “Maís” di Busnago, la pasticceria Verga di Giussano (già protagonista dell’autunno dell’inserto KmZero del Cittadino) e la Pasticceria Borromeo di Cesano Maderno saranno infatti protagoniste nella puntata della trasmissione condotta da Katia Follesa e Damiano Carrara che andrà in onda domani sera su Real Time, canale 31 del digitale terrestre.

La puntata sarà inoltre disponibile in replica sempre su Real Time sabato dalle 19:55 alle 21:15 e sulla piattaforma Discovery+.

