Enrico Boerci Presidente Brianzacque (Foto by Fabrizio Radaelli)

Busnago: 600mila euro contro gli allagamenti In arrivo a Busnago il cantiere di Brianzacque in via Belgioioso, Santa Chiara e via Manzoni degli Scotti, nella parte Nord Ovest del comune, contro esondazioni e allagamenti.

Continuano gli interventi di BrianzAcque sul territorio del vimercatese per dare soluzione alle criticità fognarie riscontrate nel territorio gestito. Nella prossime settimane ad andare sotto i ferri toccherà a Busnago. Più esattamente, a essere coinvolte saranno via Belgioioso, Santa Chiara e via Manzoni degli Scotti, nella parte Nord Ovest del comune. Un cantiere da oltre 600 mila euro, che potrà essere realizzato grazie all’impiego di fondi provenienti dalla bolletta del servizio idrico integrata pagata dai cittadini.

L’intervento è finalizzato a proteggere le due distinte aree dalle esondazioni e dagli allagamenti e per prevenire i danni che ne conseguono, e per farlo il settore progettazione e pianificazione della monoutility dell’idrico brianzolo ha messo a punto una soluzione, che si concretizza nel potenziamento e nella sostituzione di tratti di condotte fognarie attualmente esistenti. L’eliminazione di alcune strozzature e l’aumento della capacità di portata attraverso la posa di nuovi elementi scatolari in linea, potrà dare soluzione ad allagamenti, rigurgiti ed esondazioni. Secondo il cronoprogramma, i lavori dureranno tre mesi e mezzo circa.

Afferma il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci: “Il dialogo e il confronto con l’Amministrazione Comunale si sono rivelati decisivi per strutturare e dare avvio a quest’intervento, che il piano fognario ci indica come prioritario e che fornirà risposte tangibili e concrete alle problematiche idrauliche in entrambe le zone”.

