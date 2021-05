MONZA GIOVANI E ALCOL GRUPPO DI RAGAZZI IN PIAZZA CAMBIAGHI (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Burago di Molgora: alcol e droghe, due incontri per parlarne ai diciottenni Due gli incontri in programma per i neo diciottenni di Burago di Molgora sul consumo di alcol e sostanze stupefacenti

Momenti di riflessione sul consumo di alcol e sostanze stupefacenti per i neo diciottenni. Sono quelli promossi dall’amministrazione comunale e dagli operatori di Piano Locale Giovani di Burago di Molgora per i nati nel 2002 e nel 2003

Due gli incontri in programma per approfondire il tema delle responsabilità sul consumo di alcol e droghe - in collaborazione con il progetto “All Inclusive 4All” di Cooperativa Aeris - e con la polizia locale.

Il primo appuntamento è venerdì 21 maggio 2021 alle 18, il secondo è previsto per venerdì 28 maggio 2021 dalle dalle 18.

Gli incontri si terranno in presenza o in webinar a seconda delle disposizioni vigenti in tema di contrasto al contagio da covid-19. In entrambi i casi è necessaria la prenotazione alla mail: [email protected]

© RIPRODUZIONE RISERVATA