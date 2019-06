Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio, sgombero all'alba: sfrattata famiglia abusiva e terreno confiscato

Sgombero all’alba in via San Maurizio al Lambro a Brugherio: su ordinanza dell’amministrazione comunale una famiglia rom che occupava un campo di proprietà ricoperto da baracche abusive è stata sfrattata e il terreno confiscato, liberata anche l’area di proprietà comunale che era stato occupato. L’intervento è stato messo in atto con le ruspe alla presenza anche di carabinieri e polizia locale.

Si tratta di un nucleo familiare composto da madre, padre (presente saltuariamente), tre figli di cui due minori e uno zio, oltre a tre cani. Non è la prima volta che viene realizzato un accampamento su aree di proprietà, ma agricole e tutelate dal Parco Media Valle del Lambro. Anche in passato dopo le intimazioni di eliminare gli abusi edilizi e i tempi scaduti, il Comune ha disposto la confisca.

