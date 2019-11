Brugherio: salvata una volpe al parco Increa Una volpe a Brugherio. Forse ferita da un colpo d’arma, ma viva, è stata recuperata dalla polizia provinciale con i vigili al parco Increa. È stata affidata al Wwf.

C’è la probabilità che qualcuno le abbia sparato. Ma la volpe è sopravvissuta e ha cercato riparo in uno dei più ampi polmoni verdi della zona di Brugherio, il Parco Increa. È qui che l’animale, ferito e impaurito, è stato avvistato da un cittadino che ha chiamato la polizia locale chiedendo l’intervento immediato. Gli agenti di via Quarto, insieme alla Polizia Provinciale di Monza, hanno recuperato il bell’esemplare, prelevandolo con cautela e portandolo in salvo. La volpe è stata trasportata in un’oasi del Wwf dove i veterinari proveranno a curarla e a salvarle la vita. È apparsa provata e soprattutto molto impaurita. Un salvataggio che non ha mancato di emozionare gli agenti della locale intervenuti sul posto.

