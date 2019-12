Brugherio: l'elisoccorso nell'area di via turati (Foto by monica bonalumi)

Brugherio, motociclista ferito in incidente in viale Lombardia: in elisoccorso a Milano È stato soccorso e trasportato in elicottero a Milano il motociclista di 52 anni ferito in un incidente stradale in viale Lombardia a Brugherio mercoledì pomeriggio.

Elicottero nell’area spettacoli viaggianti di via Turati a Brugherio, mercoledì, per un incidente stradale. A volare al San Carlo di Milano è stato un motociclista di 52 anni, centrato in pieno da una vettura mentre viaggiava su viale Lombardia. L’uomo è apparso in un primo momento in condizioni gravi, tali da giustificare il codice rosso del 118. Sul posto è arrivata l’ambulanza e, poco dopo, anche l’elicottero. Tuttavia pare che l’elisoccorso sia stato fatto intervenire più che altro a scopo precauzionale. Il trasporto in pronto soccorso è avvenuto in codice giallo. Il San Carlo sarebbe stato scelto per l’alto livello del reparto di neurochirurgia, considerato che il motociclista, per qualche minuto, ha avuto un’amnesia. In caso di emergenze a posteriori, il San Carlo sarebbe all’altezza di un intervento tempestivo e specifico.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra viale Lombardia e via San Giuseppe, intorno alle 16. la dinamica è al vaglio degli agenti di polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Le responsabilità sono ancora da accertare Tuttavia sembra che la vettura in uscita dalla traversa di viale Lombardia avrebbe omesso di dare la precedenza. L’urto con la moto è stato violento e il centauro è stato sbalzato a terra per essere poi soccorso dai passanti e infine dal personale del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA