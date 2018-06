Brugherio, mamma derubata fuori da un asilo: portata via la borsa dall’auto Una mamma derubata della borsa mentre accompagna i figlia all’asilo, in via Pascoli a Brugherio. Un furto talmente mirato da far pensare che i ladri fossero appostati in attesa di una preda. Così oltre alla denuncia, ha allertato la scuola.

Mamme in allerta all’asilo di via Pascoli a Brugherio. La scorsa settimana, ignoti malviventi hanno approfittato dello stato di difficoltà di una donna che portava con sè tre bambini per soffiarle la borsa lasciata in auto. Il tutto in così pochi istanti che la spiegazione è quasi certa: erano appostati e attendevano una preda.

Quale miglior obiettivo di una madre con un neonato nel marsupio e altri due figli piccoli per mano? «Non sarei riuscita a portare anche la borsa - ha spiegato la 36enne - peraltro non avevo nemmeno la borsetta da donna ma quella dei pannolini che si aggancia al passeggino, nella quale ho infilato il portafogli. L’ho messa sotto al sedile e sono entrata a scuola, questione di pochi minuti».

La donna è certa di avere chiuso la portiera con il telecomando, «ma mi hanno detto i carabinieri che alcuni di questi malviventi hanno apparecchi in grado di emettere segnali che disturbano quello del telecomando». La portiera dunque resta aperta e per il balordo di turno il gioco è fatto.

La brugherese ha sporto denuncia presso la stazione locale dei carabinieri ma ha voluto anche avvertire la scuola perché mettesse sull’avviso le altre mamme. Colpi di questo genere sono tutt’altro che rari. Più spesso le serrature vengono scassinate o i finestrini infranti. Al ritorno in auto non resta che fare la conta dei danni.

