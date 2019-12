Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio, ladri alla Tim nel centro commerciale: bottino ingente, indagini in corso Colpo grosso a Brugherio al centro commerciale Bennet di viale Lombardia: in pochi minuti, di notte, i ladri hanno svuotato il magazzino del negozio di telefonia della Tim, fuggendo con un bottino da decine di migliaia di euro. Indagini in corso.

Colpo grosso a Brugherio al centro commerciale Bennet di viale Lombardia: in settimana ignoti hanno svaligiato il magazzino del negozio di telefonia della Tim, fuggendo in pochi minuti con un bottino da decine di migliaia di euro. Nel sacco, partite di telefoni cellulari di ultima generazione, già pronti per le vendite straordinarie del periodo natalizio.

Nella notte tra mercoledì e giovedì I malviventi, plausibilmente una banda ben attrezzata, hanno agito intorno all’una e mezza. Con un piede di porco hanno scardinato la saracinesca d’ingresso del centro commerciale e forzato la porta a vetri. Stesso meccanismo per aprirsi un varco nel negozio della Tim. Una volta lì, hanno puntato diritti in magazzino e fatto razzia di cellulari.

Il segnale dell’antifurto è giunto solo alla vigilanza privata, i vigilantes una volta sul posto hanno allertato la pattuglia dei carabinieri che era regolarmente in servizio sul territorio e che ha avviato le indagini. Un aiuto potrebbe arrivare dalle immagini del sistema di videosorveglianza, che sono state acquisite dai carabinieri della stazione locale.

