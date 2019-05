Brugherio: inseguimento ad alta velocità in centro, i carabinieri cercano i fuggitivi Inseguimento in centro e in pieno giorno a Brugherio, auto in fuga e poi abbandonata in piazza Battisti. È successo martedì mattina intorno alle 9: gli uomini a bordo si sono dileguati a piedi. Indagano i carabinieri, le testimonianze.

Inseguimento in centro e in pieno giorno a Brugherio, auto in fuga e pattuglia dei carabinieri locali poco distante. È successo martedì mattina intorno alle 9 e gli occupanti della Opel Corsa blu abbandonata in piazza Battisti si sono dileguati a piedi.

I militari locali sarebbe già sulle loro tracce grazie al veicolo che apparterrebbe a un soggetto piemontese. Tutto è partito da un controllo in viale Lombardia al quale la Opel ha provato a sottrarsi. I malviventi hanno tentato la fuga in macchina infilandosi ad alta velocità per le centralissime vie Virgilio, Sciviero, Gramsci. Sono infine piombati in piazza Battisti bloccandosi davanti alla nuovissima fontana che fronteggia il municipio. Lì, con un vantaggio di qualche secondo sulla gazzella, hanno abbandonato il veicolo e si sono allontanati a piedi. I militari hanno sentito le testimonianze dei commercianti della zona che però non hanno saputo fornire dettagli.

«Siamo usciti tutti, ma un attimo troppo tardi per vedere i fuggitivi, abbiamo visto i militari che cercavano in giro e pensato a una rapina in banca», ha spiegato Angelo Bosisio del negozio di Fiori di via San Bartolomeo. La zona è dotata di diverse videocamere pubbliche e private che potrebbero fornire validi spunti investigativi agli uomini di via Dante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA