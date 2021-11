Brugherio: incidente di un mezzo pesante sulla autostrada A4, elisoccorso e diverse ambulanze sul posto

Il sinistro è avvenuto venerdì 12 novembre, poco prima delle 8 del mattino, lungo la Autostrada A4, in direzione Torino, all’altezza di Brugherio. Le cause del sinistro e le persone coinvolte sono ancora in via di accertamento. Sul posto l’elisoccorso e quattro ambulanze in codice rosso.