Brugherio: incendio su un balcone in via Dalla Chiesa, l’ipotesi del dolo Carabinieri e vigili del fuoco a Brugherio, in via Dalla Chiesa, nella prima mattina di martedì 15 febbraio per un incendio su un balcone. Le indagini sono in corso e l’ipotesi principale sembra quella dell’incendio doloso.

Incendio nella prima mattina di martedì 15 febbraio in via Dalla Chiesa a Brugherio. A prendere fuoco sul balcone di un appartamento al piano rialzato, è stato un piccolo frigorifero. È successo verso le 7.30. A quell’ora la donna che abita l’appartamento non era in casa. A intervenire per primo è stato un vicino con l’estintore del condominio.

Sul posto i carabinieri di Brugherio e i vigili del fuoco di Monza. Le indagini sono in corso e l’ipotesi principale sembra quella dell’incendio doloso. Un uomo sarebbe stato visto scappare dal luogo dei fatti. Nessun ferito.

