Brugherio: ha trenta dosi di cocaina, arrestato in flagranza di reato

È stato notato mentre consegnava qualcosa a una persona uscita apposta da un locale pubblico. I carabinieri della Compagnia di Monza quindi l’hanno seguito, controllato e infine arrestato per possesso e spaccio di droga. È successo a Brugherio nel weekend nel corso di un servizio mirato: nei guai un uomo di 38 anni, operai, già noto per reati analoghi. I militari sono intervenuti nella zona di via Fermi: l’uomo aveva con sé due grammi di cocaina divisi in cinque dosi. A casa altre 25 dosi per un totale di nove grammi, un bilancino di precisione e cento euro in contanti. La droga è stata sequestrata, l’uomo è ai domiciliari.

