Brugherio: durante un controllo i carabinieri scoprono il ladro di auto Durante un normale controllo, i carabinieri di Brugherio hanno scoperto a bordo dell’auto di un uomo di 35 anni numerosi duplicati di chiavi di auto e arnesi da scasso. Nel box a casa aveva due auto rubate.

I carabinieri di Brugherio lo hanno fermato per un controllo stradale e in auto aveva duplicati di chiavi di diverse auto e arnesi da scasso. Così i militari hanno deciso per una perquisizione domiciliare che ha permesso di scoprire due auto Toyota C-Hr rubate a metà maggio a Brugherio e varie apparecchiature elettroniche per il disturbo dei segnali radio. L’uomo, albanese di 35 anni, già noto per reati contro il patrimonio, è stato deferito a piede libero per ricettazione. Le auto sono state restituite ai proprietari di Cologno Monzese e Milano.

