Brugherio: atti vandalici contro tre auto in sosta in via della Bindellera, denunciato un 21enne Il giovane è stato individuato dai carabinieri della locale stazione dell’Arma quale presunto autore dei danni agli specchietto di tre automobili posteggiate lungo la via. Per lui una denuncia a piede libero.

Un ragazzo di 21 anni, italiano, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione dell’Arma in quanto presunto responsabile dei danni arrecati a tre auto in sosta, in via della Bindellera.

Il giovane sarebbe l’autore di un atto vandalico consistito nel danneggiamento di specchietti delle vetture avvenuto durante la notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 maggio. A mettere i militari sulle sue tracce è stato un testimone che ha assistito alla scena.

