Brugherio, arrestato un evaso perché a bordo di un furgone rubato: alla guida c'era un sedicenne Un evaso di 45 anni, residente nel Milanese, è stato arrestato dai carabinieri di Brugherio perché trovato a bordo di un furgone rubato, alla guida del quale c’era un sedicenne.

Nei giorni scorsi, durante i normali e quotidiani controlli alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di Brugherio hanno individuato e poi arrestato un soggetto, 45enne, italiano, residente nel Milanese fermato mentre era all’interno di un veicolo risultato poi rubato. Alla guida vi era invece un minore, 16 anni, residente anch’esso nel Milanese, che è stato deferito anche lui per ricettazione. Durante il posto il blocco, l’attenzione dei carabinieri di Brugherio si è subito focalizzata sul piccolo furgone, dall’andatura incerta, che ha portato i militari ad approfondire la questione intimando l’alt al veicolo.

Dal furgone appena fermo sono però scesi, repentinamente ed improvvisamente, i due occupanti che hanno tentato di dileguarsi a piedi nelle vie limitrofe. Ma la fuga è durata poco: infatti, il conducente minorenne, è stato fermato dopo pochi metri, mentre per il passeggero, il 45enne sottoposto agli arresti domiciliari, è stata necessaria una corsa di qualche centinaio di metri in più per bloccarlo definitivamente. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il veicolo fosse stato rubato - furto avvenuto qualche mese fa in Brianza - nonché di rinvenire all’interno del furgone oggetti vari rubati, tra cui due borse, unitamente a dei documenti risultati anch’essi provento di furto. Per il 45enne, che oltretutto era anche sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati, è quindi scattato l’arresto per evasione e invece, per entrambi, una denuncia per ricettazione in quanto trovati in possesso di merce rubata. Il veicolo e i documenti sono stati restituiti agli aventi diritto

