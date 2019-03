Brugherio, aggressione nel parco di Villa Fiorita: ferito un uomo di 69 anni È ancora tutta da chiarire la dinamica di un’aggressione nel parco di Villa Fiorita a Brugherio nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, intorno alle 16.30. Un uomo di 69 anni è stato trasportato all’ospedale di Monza.

È ancora tutta da chiarire la dinamica di un’aggressione nel parco di Villa Fiorita a Brugherio nel pomeriggio di mercoledì 13 marzo, intorno alle 16.30. Per ora si sa che un uomo di 69 anni, residente a Brugherio, è stato assalito da un altro utente del parco durante una lite. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale e un’ambulanza che ha soccorso l’anziano ferito e lo ha trasportato in codice giallo al San Gerardo di Monza. Tutto sarebbe partito da un richiamo del 69enne all’altro, per via di un cane senza guinzaglio, ma i dettagli e le responsabilità sono ancora da accertare. Gli agenti sono alla ricerca dell’aggressore la cui identità al momento sarebbe sconosciuta. Un aiuto potrebbe venire dalle videocamere.

