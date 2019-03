Brugherio: 300 grammi di droga e 2.500 euro in contanti a casa, arrestato ventenne I carabinieri di Brugherio martedì sera in centro storico hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne che aveva con sé una decina di grammi di droga: a casa ne aveva altri 330 e 2.500 euro in contanti.

Vent’anni e già una discreta esperienza nel suo settore. I carabinieri di Brugherio, nel corso di un consueto servizio di controllo del territorio, in centro storico hanno arrestato in flagranza di reato un ventenne già censito in banca dati per stupefacenti. Il ragazzo aveva con sé 6 grammi di hashish e 2,50 grammi di marijuana e del contante. A casa invece i militari hanno trovato 280 grammi di marijuana, 55 di hashish e 2.460 euro in contanti giudicato probabile provento di attività di spaccio. Il ragazzo aveva anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente è stato sequestrato.

