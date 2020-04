Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Cristina Marzorati)

La bomba sulle rive del Lambro (Foto by Cristina Marzorati)

Briosco: il 25 aprile del 2020 rispunta nel Lambro una bomba della Seconda guerra mondiale Corsi e ricorsi storici? Può essere: in ogni caso dovrebbe essere della Seconda guerra mondiale la bomba scoperta sabato 25 aprile 2020 sulle rive del Lambro, a Briosco.

Sono passati 75 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla vittoria dell’Italia sul nazifascismo, eppure non sembra finire mai, sotto tanti aspetti: ne sanno qualcosa a Briosco, piccolo Comune della Brianza monzese dove proprio sabato 25 aprile 2020 è riapparsa una bomba del conflitto. O meglio: un ordigno che con ogni probabilità risale all’epoca, sganciato da un aereo. La bomba è stata avvistata da un cittadino di Briosco sulle sponde del Lambro, dove è rimasta interrata per tre quarti di secolo, per riapparire bagnata dal fiume nel giorno della Liberazione. L’ordigno sarà fatto brillare nei prossimi giorni.

