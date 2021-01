Briosco e la tradizione: il falò della Gibiana in diretta streaming Briosco non rinuncia alla tradizione: giovedì 28 gennaio 2021 il Falò della Gibiana c’è regolarmente, ma esclusivamente in streaming.

Edizione speciale del Falò della Gibiana a Briosco. Il Comune ha scelto di alimentare il fuoco della tradizione, pur nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19: l’evento andrà in diretta streaming. Giovedì 28 gennaio, dalle 19.30, l’appuntamento è in diretta sui canali social della Pro Loco cittadina.

La popolazione potrà seguire l’evento esclusivamente in streaming, sulla pagina Facebook “Pro Loco Briosco” o sulla pagina Instagram real_proloco_briosco.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Gruppo alpini di Capriano e l’associazione culturale Brianze.

Per rispolverare il significato della tradizione contadina del falò, sul sito comunale e sui canali della Pro Loco è pubblicato un video dedicato alla storia della Gibiana. Per chi volesse onorare in tutto e per tutto l’usanza popolare, infine, due ristoranti della città cucinano da asporto, il 28 gennaio, il goloso risotto giallo con la luganega (info sui canali Pro Loco).

