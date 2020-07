Investimento ciclista a Briosco in via Donizetti. È arrivato anche l’elisoccorso (Foto by Edoardo Terraneo)

Briosco: ciclista investito da un suv trasportato in ospedale con l’elisoccorso È successo in via Donizetti: i soccorsi sono stati chiamati in codice rosso mentre il trasporto in ospedale è avvenuto in codice giallo. L’uomo, 42 anni, è stato stabilizzato sul luogo dell’incidente e non ha perso conoscenza. Ricerche in corso dell’investitore.

Ciclista investito da un suv a Briosco e portato con l’elisoccorso all’ospedale di Monza. È successo poco dopo le 11 di domenica 26 luglio in via Donizetti a Briosco, sulla strada per Capriano. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso.

Investimento ciclista a Briosco via Donizetti

(Foto by Edoardo Terraneo)

Il ciclista, un uomo di 42 anni, è finito contro il marciapiede ed è caduto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi allertati in codice rosso: un’ambulanza da Besana, l’elisoccorso da Millano. Sul posto anche i carabinieri di Giussano che hanno prima chiuso la strada per poi lasciare scorrere il traffico con un senso unico alternato. Le prime ricerche dell’investitore non hanno dato esito, le indagini continuano.

Investimento ciclista a Briosco via Donizetti

(Foto by Edoardo Terraneo)

Il ciclista, che è sempre stato cosciente, è stato trasferito in codice giallo a Monza e ricoverato per un trauma cranico. Non è in pericolo di vita.

(* notizia aggiornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA