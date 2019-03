Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Briosco: camion si ribalta e perde il carico all’ingresso della Statale 36, svincolo chiuso - FOTO FOTO - Un tir carico si è ribaltato a Briosco ai piedi della rampa di ingresso sulla Statale 36 verso Lecco. Code sulla Novedratese perché è stato chiuso lo svincolo di Briosco, in ingresso sulla superstrada.

Un tir carico si è ribaltato a Briosco ai piedi della rampa di ingresso sulla Statale 36 verso Lecco. Code sulla Novedratese perché è stato chiuso lo svincolo di Briosco, in ingresso sulla superstrada. È successo intorno alle 17 e il passaggio è rimasto interdetto fino a sera inoltrata: il camion è stato rimesso in piedi e rimosso poco dopo le 20.30.

Soccorso l’autista 56enne, estratto dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco ma illeso. Sul posto i pompieri di Seregno e Carate Brianza, che hanno messo in sicurezza il mezzo, la polizia locale di Briosco e Giussano e l’ambulanza di Besana Brianza in prevenzione. La rimozione del carico e del camion è stata effettuata dalla ditta stessa. Una autogru è arrivata dalla provincia di Bergamo e ha lavorato con il supporto della fotoelettrica dei vigili del fuoco per fare luce su una zona altrimenti piuttosto buia. Le operazioni di recupero si sono completate verso le 20.30, poi i tecnici Anas hanno provveduto a ripristinare la strada prima di riaprire l’accesso.

