Brianzolo aggredito e ferito a Milano, la Lega invoca l’intervento di sindaco e ministro Il brianzolo Alessandro Corbetta interviene nel dibattito sulla sicurezza a Milano partendo da un episodio di cronaca che ha coinvolto un 34enne residente in provincia di Monza, aggredito e ferito in viale Espinasse.

Il brianzolo Alessandro Corbetta interviene nel dibattito sulla sicurezza a Milano. Il consigliere regionale leghista lo ha fatto partendo da un episodio di cronaca che in viale Espinasse ha coinvolto un suo conoscente, residente in provincia di Monza, ferito con un coltellino e soccorso all’ospedale Niguarda dopo aver sorpreso un uomo a rovistare sulla sua auto parcheggiata.

“La vicenda – afferma il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) – ha coinvolto due giovani padri di famiglia, che conosco personalmente, residenti in provincia di Monza e Brianza e che ieri si trovavano per lavoro in quella zona di Milano. I due giovani hanno trovato la loro auto, parcheggiata in viale Espinasse, aperta e con a bordo un cittadino nordafricano che stava frugando nelle borse che si trovavano all’interno del veicolo. Sorpreso dai due brianzoli, l’uomo ha reagito con 4 colpi di coltello inferti fra la spalla e il collo di uno dei due giovani e in seguito è scappato facendo perdere le proprie tracce”.

“Si tratta di situazioni da terzo mondo che a Milano sono all’ordine del giorno – prosegue sostenuto dal referente regionale della Lega, Fabrizio Cecchetti – ed è chiara la necessità di una risposta forte e concreta da parte del ministro Lamorgese e dell’Amministrazione Comunale, finora colpevolmente assente, per garantire l’indispensabile qualità della vita ai cittadini. I milanesi, e tutti coloro che si recano nella città per motivi di studio e di lavoro, non meritano tutto questo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA