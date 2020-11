Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

BrianzAcque proroga il prelievo gratuito dalle case dell’acqua in Brianza Con l’aggravarsi della seconda ondata dell’emergenza coronavirus, BrianzAcque proroga il prelievo gratuito dalle case dell’acqua. Sono 73 i punti di distribuzione in provincia di Monza e Brianza, l’obiettivo per il 2021 è arrivare a 100.

Con l’aggravarsi della seconda ondata dell’emergenza coronavirus, BrianzAcque proroga il prelievo gratuito dalle case dell’acqua. Il servizio continua quindi nelle casette sul territorio con l’apposita tessera e l’invito a osservare in modo scrupoloso le regole igienico sanitarie e quelle relative al distanziamento sociale.

“Il riacutizzarsi della pandemia, in particolare nella nostra Brianza, ci ha indotti a prolungare quella che a tutti gli effetti riteniamo una facilitazione verso i cittadini, in quanto permette di risparmiare, di rifornirsi di acqua evitando luoghi al chiuso e di fare del bene all’ambiente, bisognoso di cure ”, commenta il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci.

Attualmente il parco casette di BrianzAcque si compone di 73 unità; l’azienda per il 2021 si è data l’obiettivo di installare nuovi chioschi portandoli così a toccare quota 100. Un numero che, oltre a consentire di averne almeno uno in tutti i Comuni del territorio gestito, permetterebbe di implementarne la presenza in quei pochi centri popolosi dove il rapporto tra abitanti e chioschi risulta ancora troppo basso.

I chioschi distribuiscono acqua a Km0 nelle versioni liscia e gasata, fredda e a temperatura ambiente. Di fatto si tratta della stessa prelevata dall’acquedotto, ma ulteriormente affinata, rispetto a quella che esce dal rubinetto. Le ultime due casette, in ordine di tempo, sono state inaugurate alcuni giorni fa a Carate Brianza.

