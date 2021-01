Brianzacque più digitale: nuova immagine, sito web e l’app per pagare le bollette Brianzacque prosegue nel suo processo di digitalizzazione. Dopo gli account su Facebook e Instagram, dall’1 febbraio disponibile l’app per pagare le bollette mentre si amplia il sito web. Con Oceano e una nuova immagine coordinata della società.

Dal 1° febbraio sarà possibile pagare le bollette di Brianzacque tramite l’app MyBrianzacque: è una delle novità del processo di digitalizzazione della società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia.

«Nel 2021 – spiega il presidente Enrico Boerci – proseguiremo su questa strada per rendere il nostro servizio ancora più efficiente».

Il percorso è partito a dicembre con l’approdo dell’azienda su Facebook e Instagram: ora è la volta del sito web, rinnovato graficamente, con una fruibilità più elevata e che a breve avrà una versione in inglese. Sul portale gli utenti possono non solo consultare lo sportello online e avviare le pratiche per i nuovi allacci ma anche curiosare tra i cantieri e, quando l’emergenza sanitaria lo consentirà, potranno prenotare gli ingressi guidati agli impianti.

Nella ricerca di informazioni saranno accompagnati da Oceano, il figlio quindicenne della famiglia Bevilacqua protagonista dei fumetti per bambini e ragazzi.

Brianzacque potenzierà, inoltre, la campagna di vestizione dei cantieri: gli interventi più importanti saranno descritti dai pannelli affissi alle recinzioni sulla falsariga di quanto avvenuto a dicembre in occasione della realizzazione della vasca volano di Rancate, a Concorezzo.

Tutte le iniziative saranno accompagnate dalla nuova immagine coordinata della società: una greca che evoca le gocce e gli schizzi delle fontane con spruzzate di verde tra il blu e l’azzurro che richiamano l’impegno alla sostenibilità ambientale.

