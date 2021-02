Brianza che non molla, incontro con il senatore Romeo I ristoratori e imprenditori del gruppo La Brianza che non molla lunedì 1 marzo incontrano il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo e il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta. In attesa di parlare col governo.

Per ora Roma può aspettare. I ristoratori e imprenditori del gruppo La Brianza che non molla incontreranno il capogruppo della Lega in Senato, Massimiliano Romeo e il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, lunedì 1° marzo alle 10, al ristorante Pop Up a Monza, di proprietà di Aldo Rotunno, tra i portavoce della Brianza che non molla.

«Discuteremo ancora dei tantissimi problemi che continuano a penalizzare l’intero comparto della ristorazione – spiega Rotunno – e delle necessità degli imprenditori. Noi abbiamo una lista di proposte e richieste che abbiamo già presentato al governatore Attilio Fontana e che vorremmo portare all’attenzione del Governo e del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti. Per il momento incontriamo Corbetta e Romeo, il nostro intento però resta quello di poter arrivare a Roma. La data di questo incontro al momento non c’è, ma ci auguriamo di poter fissare al più presto un appuntamento. Ormai non possiamo più aspettare».

