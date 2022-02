Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Bovisio: nasconde la cocaina nella mascherina, il cane Harry lo fa arrestare - VIDEO Un 50enne aveva nascosto 8 dosi in un involucro, ricavato cucendo due mascherine che indossava normalmente sul viso, con un foro per estrarle e darle ai clienti. Il cane dell’unità cinofila l’ha smascherato...

Dove nascondere le dosi di cocaina da spacciare? Niente di meglio che nella mascherina anti-Covid. Ma un 50enne di Bovisio Masciago non ha fatto i conti con il fiuto del cane Harry dei carabinieri cinofili di Casatenovo che ha scoperto il nascondiglio e permesso ai militari di far scattare l’arresto.

L’uomo, di origine marocchina, nel corso di una perquisizione personale, avvenuta a Bovisio, era quasi riuscito a farla franca: i carabinieri non gli avevano trovato addosso nulla. Tuttavia, appena è entrato in azione Harry dei militari conofili, intervenuti a supporto dei colleghi della Stazione di Varedo nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti, non c’è stato scampo.

Appena il cane ha annusato la mascherina si è messo ad abbaiare: i carabinieri hanno così scoperto che il 50enne ne aveva cucite due, sovrapponendole perfettamente, nascondendo all’interno 8 grammi di cocaina suddivisa in 8 singoli involucri e cedeva le singole dosi ai clienti facendole passare attraverso un piccolo foro ricavato tra le due mascherine che manteneva sempre indossate.

La successiva perquisizione domiciliare condotta dai militari di Varedo con il supporto del cane Harry ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 10 grammi di cocaina e la somma di circa 5.000 euro in contanti, ritenuta probabile provento dell’attività illecita.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al processo per direttissima.

