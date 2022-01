Bovisio Masciago: imbrattate di feci le auto di un medico e di una farmacista Sgradita sorpresa, “l’attacco” non sembra casuale. Il sindaco Giovanni Sartori: «Non ci sono parole per esprimere la cattiveria di cui la dottoressa e la farmacista sono state vittime. Purtroppo le persone ultimamente si sono imbarbarite e imbruttite».

Dopo aver lavorato a ritmi infernali per tutta la giornata, si sono trovate le auto imbrattate di escrementi E.C. un medico di base di 62 anni, e una dottoressa della farmacia comunale, a Bovisio Masciago. Le auto sono state imbrattate, parabrezza e maniglie delle portiere. Questa scelta “scientifica” delle auto fa pensare che non si sia trattata di una stupida bravata ma di un’azione mirata di qualche folle che ha voluto sfogare in questo modo la sua frustrazione per la situazione sanitaria. Mentre la farmacista è riuscita a salire in macchina in qualche modo, pulendo il parabrezza con il liquido dei tergicristalli, e a recarsi all’autolavaggio più vicino, la dottoressa è stata costretta a chiamare il marito che è arrivato sul posto con sgrassatore e guanti. Entrambe hanno denunciato l’increscioso episodio.

auto imbrattata

(Foto by Fabio Cavallari)

Il sindaco Giovanni Sartori ha voluto manifestare la propria vicinanza alle due malcapitate. «Non ci sono parole – dichiara il primo cittadino - per esprimere la cattiveria di cui la dottoressa e la farmacista sono state vittime. Purtroppo le persone ultimamente si sono imbarbarite e imbruttite. Le ringrazio di cuore per il loro lavoro che in questo periodo è diventato veramente difficile». Piena solidarietà anche dal Pd. «Siamo vicini ai medici e ai farmacisti della città per l’enorme impegno a beneficio della sanità locale».

