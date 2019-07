Bovisio Masciago: fermato per un controllo stradale rimedia sanzioni per 6.500 euro Un automobilista milanese fermato a Bovisio Masciago ha rimediato una maxi multa da 6.500 euro: era senza patente (revocata), era senza assicurazione e revisione. E non solo.

Ammonta a circa 6.500 euro l’importo della sanzione da record emessa a metà settimana dalla polizia locale di Bovisio Masciago. In settimana gli agenti hanno fermato in via Roma un automobilista per un controllo. Alla richiesta di mostrare la patente, per il conducente, un 60enne residente a Milano, sono iniziate le difficoltà. L’uomo infatti non aveva con sé il documento di guida perché gli era stato revocato in passato. Questa grave violazione gli è costata una multa da 3.577 euro.

La sua situazione però si è complicata ulteriormente pochi secondi più tardi visto che l’auto su cui stava viaggiando era sprovvista sia di assicurazione che di revisione: altri 800 e 116 euro di sanzione. A cui si è aggiunta una quarta da duemila euro perché il 60enne si è rifiutato di prendersi in carico il suo veicolo, finito sotto sequestro.

