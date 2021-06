Borse, pochette e golosità in vendita a Carate Brianza nel mercatino di In-Presa Torna il mercatino estivo di In-Presa nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 giugno.

Torna il mercatino estivo di In-Presa presso la pasticceria didattica “Il Buono di In-Presa”, in Piazza Risorgimento 1, a Carate. Un’iniziativa legata ai laboratori formativi di orientamento “In gioco” e i laboratori professionalizzanti “La Clèr” che coinvolgono i ragazzi in un percorso educativo e formativo orientato al lavoro. Venerdì 18 giugno (dalle ore 14 alle 18) e sabato 19 giugno (dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18) presso la pasticceria didattica caratese sarà possibile acquistare una vasta gamma di prodotti artigianali realizzati a mano dai ragazzi sotto la guida dei maestri della cooperativa sociale. Saranno in esposizione e vendita le borse, gli accessori per capelli, i grembiuli retrò, i bracciali in tessuto di tanti colori e le pochette per l’estate realizzate dalle ragazze del laboratorio di creatività e sartoria, ma anche alcune prelibatezze culinarie, tra cui le conserve con le verdure dell’orto di In-Presa.

