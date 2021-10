Borse di studio a Veduggio con Colzano: ecco come sperare di ricevere 200 euro Borse di studio a Veduggio con Colzano: ecco come partecipare.

L’amministrazione comunale di Veduggio con Colzano ha previsto l’assegnazione di sei assegni al merito del valore di 200 euro agli studenti più meritevoli residenti in paese. Le borse di studio saranno così suddivise: due borse di studio per i licenziati dalla scuola media con voto uguale a superiore a nove, due borse di studio per gli studenti di terza superiore che hanno una media superiore a 8 decimi e le ultime due borse di studio per i diplomati con voto uguale o superiore a 90 centesimi. Le domande verranno valutate in ordine di votazione rispetto ai requisiti richiesti.

Le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12 di venerdì 29 ottobre presso l’ufficio Protocollo del Comune o tramite mail all’indirizzo [email protected].

