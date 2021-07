Bloom di Mezzago: dall’autunno al via i corsi di formazione per il progetto “If the kids are united” Tre le aree (tecnica, multimedia ed accessibilità) in cui sono suddivisisi i corsi e workshop che hanno come obiettivo l’acquisizione di competenze teoriche e tecniche per operare in diversi ambiti della cultura, della musica e dello spettacolo.

Prenderanno il via in autunno i corsi di formazione professionale organizzati dal Bloom di Mezzago nell’ambito del progetto “If the kids are united”, uno dei 106 progetti selezionati su oltre 1200 domande presentate per il Bando aperto da Scena Unita - il fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo.

«È una sfida ambiziosa - spiegano dallo storico locale di via Curiel - con la quale ci prefiggiamo di sostenere lo sviluppo di nuovi servizi nell’ambito della produzione, circolazione e fruizione di contenuti, avvalendoci di una strategia integrata, di processi di capacity builiding ed empowerment, nonché di nuovi canali digitali».

Tre le aree (tecnica, multimedia ed accessibilità) in cui sono suddivisisi i corsi e workshop che hanno come obiettivo l’acquisizione di competenze teoriche e tecniche per operare in diversi ambiti della cultura, della musica e dello spettacolo, alla luce delle innovazioni tecnologiche e digitali. Per quanto riguarda la prima, tecnica, si potrà partecipare al corso “Teorie e tecniche dello spettacolo: nuovi orizzonti”; “Lo streaming: teoria e pratica” e “Illuminotecnica per eventi in stregaming”.

Per l’area multimediale sono previsti invece corsi di filmaking, editing e podcasting mentre per l’area “Accessibilità” saranno disponibili le masterclass per l’audiodescrizione e la sottotitolazione e un corso di Lis per l’introduzione alla lingua italiana dei segni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA