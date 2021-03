Blitz della polizia locale nell’area dismessa di via Foscolo a Monza, trovati due senzatetto: «Gli ingressi saranno chiusi» L’assessore alla sicurezza Federico Arena: «Anche su segnalazione dei residenti, siamo intervenuti e abbiamo chiesto alla proprietà di mettere in sicurezza l’area. C’è collaborazione e nei prossimi giorni tutti gli ingressi saranno chiusi»

Durante un blitz in una ex concessionaria d’auto di via Foscolo, ormai dismessa, martedì 30 marzo, in mattinata, gli agenti della polizia locale di Monza, supportati da una pattuglia della polizia di Stato, hanno sorpreso due giovani marocchini di 21 e 22 anni, clandestini e senza fissa dimora. Gli agenti del Comando di via Marsala erano intervenuti nell’area compresa tra via Foscolo, via Pascoli e via Pellico appunto per verificare la presenza di episodi di occupazione abusiva dopo segnalazioni dei residenti della zona.

I due giovani è risultato che erano stati colpiti da un ordine di espulsione del Questore di Monza e avevano nota di rintraccio: uno per un’udienza fissata per lunedì 29 marzo e il secondo per inottemperanza all’articolo 15 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (invitato dall’autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo) e sono stati accompagnati al Comando di via Marsala per le operazioni di fotosegnalamento.

«Anche su segnalazione dei residenti, siamo intervenuti e abbiamo chiesto alla proprietà di mettere in sicurezza l’area - ha detto l’assessore alla sicurezza Federico Arena - C’è collaborazione e nei prossimi giorni tutti gli ingressi saranno chiusi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA