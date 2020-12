Black out a Besana in Brianza, il Comune: “Danno ingente” Un cavo tranciato per errore ha causato un black out in via Montello a Besana in Brianza e zone limitrofe. Lo comunica il Comune attraverso il canale istituzionale, tecnici Enel al lavoro.

Un cavo tranciato per errore ha causato un black out in via Montello a Besana in Brianza e zone limitrofe nella serata di martedì 15 dicembre. Lo comunica il Comune attraverso il canale istituzionale, avvertendo di un “danno ingente”.

“A causa di un errore commesso da un’azienda che gestisce telefonia è stato inavvertitamente tagliato un cavo della linea elettrica motivo per cui sono presenti notevoli disagi in via Montello. Enel sta lavorando per ripristinare la linea ma il danno è ingente”, si legge nella nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA