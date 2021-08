Bilancio di metà agosto per la vicepresidente regionale Letizia Moratti: «Attuale situazione prima vittoria della campagna vaccinale» Unità mobili di Areu impegnate nell’allestimento di centri vaccinali temporanei in diverse località per target diversi: over 60 ma anche homeless, stranieri senza permesso di soggiorno e giovani

La vicepresidente della Regione Letizia Moratti fa il bilancio dell’attività delle Unità mobili di Areu impegnate nell’allestimento di centri vaccinali temporanei in diverse località, con l’aiuto delle forze armate, così come della Protezione civile, dei volontari e delle associazioni.

Il “target” nei vari interventi sono stati di volta in volta i cittadini con più di sessant’anni, fascia d’età a rischio decorso grave della malattia, gli homeless, gli stranieri senza permesso di soggiorno, i giovani “intercettati” in alcune località turistiche estive. Dal 7 giugno, in 10 centri per persone senza fissa dimora, 6 comuni (tra cui Bergamo, Brescia e Lodi) e nei 9 municipi di Milano si sono registrate 5130 somministrazioni di vaccino grazie ai “camper” Areu.

«Ringrazio il personale di Areu per l’impegno profuso -spiega la Moratti- Il vaccino è un salvavita e anche una sola persona vaccinata in più è un argine contro la diffusione del contagio nella nostra comunità e una persona in meno che rischia di sviluppare una forma grave della malattia.Anche se con prudenza, dobbiamo guardare all’attuale situazione epidemiologica sul nostro territorio come una prima vittoria della campagna vaccinale di Regione Lombardia»

La campagna vaccinale con i camper, intanto, prosegue per tutto il mese di agosto: oggi, 14 agosto a Pasturo-Barzio (Lecco), il 16 a Magenta (Milano), il 17 a Laveno Mombello (Varese), il 20 a Castiglione delle Stiviere (Mantova, ancora da confermare), il 26 a Lodi. A Lodi si replicherà il 4 settembre, mentre è in attesa di conferma l’allestimento di un’unità mobile il 3 settembre alla Fiera di Bergamo

