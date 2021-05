Biblioteca di Sovico, grazie al Ministero acquisto extra di libri per 5.000 euro: «Tante novità a disposizione dei cittadini» Ok gli e-book, ma alla civica sono stati effettuati anche numerosi acquisti di testi tradizionali: alcuni saranno proposti tramite la pagina Facebook, altri sono esposti nei locali di fronte al banco prestiti. «Venite a trovarci (su appuntamento)» dicono dalla Civica.

La biblioteca civica di Sovico, quella che c’è e quella che verrà. Le nuove tecnologie hanno giocoforza avuto il sopravvento in tempo di pandemia, anche per mantenere i contatti con un servizio che dimostra di voler stare al passo. «Ma la biblioteca è ancora fatta di libri solidi e concreti, di quelli fatti per essere sfogliati» informano i referenti sull’ultimo numero dell’Informatore municipale.

«Nel corso del 2020 la Biblioteca ha potuto effettuare un acquisto extra di nuovi volumi per un ammontare di ben 5.000 euro, un aumento davvero considerevole, a disposizione fin da ora di tutti i nostri utenti. Questa grande acquisizione, che va ad aggiungersi agli acquisti consentiti dallo stanziamento annuale, è stata resa possibile dal contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e si traduce in una grande quantità di novità pronte per i nostri utenti. Alcune di queste - aggiungono - ve le proporremo tramite la nostra vetrina virtuale, la nostra pagina Facebook, ma potrete vederne altre esposte nel nostro scaffale delle novità, proprio di fronte al banco prestiti. Tutto questo è la biblioteca che c’è! Venite a trovarci (ovviamente su appuntamento!)».

Un invito alla lettura, certo, ma anche a mantenere ben saldo il legame con la struttura. In attesa che il disegno annunciato dal Comune di un nuovo polo culturale faccia capolino e consenta anche alla biblioteca civica di ampliare e potenziare ancora di più la sua preziosa offerta.

