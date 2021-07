Biassono, ritorna nella pizzeria per una dimenticanza e trova un ladro Un sessantenne italiano è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto dopo aver forzato una porta del locale dove l’ha trovato il titolare, tornano sui suoi passi dopo la chiusura per una dimenticanza. Provvidenziale la telefonata al 112.

Un sessantenne italiano senza fissa dimora è stato arrestato per tentato furto dai carabinieri della locale stazione dell’Arma. L’uomo, nel fine settimana è stato pizzicato all’interno del locale da parte del proprietario di una pizzeria. Il commerciante aveva appena chiuso al pubblico l’attività, quando, per una dimenticanza, tornato sui suoi passi e rientrato nel locale ha udito un rumore proveniente dal retro. Si è messo al riparo e ha subito chiamato il 112. La pronta segnalazione è stata decisiva per bloccare, in flagranza, il ladro che aveva forzato la porta posteriore per entrare nei locali. Il soggetto, terminate le formalità di rito, è stato tratto in arresto per tentato furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA