Biassono: paura in giardino, all’improvviso si apre una voragine larga 5 metri e profonda 4 È accaduto nel giardino di una abitazione in via Madonna delle Nevi, in prossimità del Lambro, probabilmente a cause delle forti piogge. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco.

Sono state probabilmente le piogge copiose degli ultimi giorni a fare aprire una voragine in un giardino privato di una abitazione di Biassono, in via Madonna delle Nevi. Fortunatamente nessuno c’è cascato dentro perché avrebbe seriamente rischiato di farsi male: la voragine, secondo quanto comunicato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza intervenuti sul posto con una autopompa da Lissone, giovedì 5 agosto in mattinata, ha il diametro di circa 5 metri ed è profonda ben 4 metri. Si è aperta all’improvviso nel giardino, posto in prossimità dell’argine del fiume Lambro.

La voragine che si è aperta nel giardino a Biassono (foto Vigili del fuoco)

