Biassono, ladri nella sede della protezione civile: raccolta fondi per acquistare nuovo materiale A tre anni dall’ultimo furto nella sede della Protezione civile di Biassono, i ladri sono tornati in azione prendendo di mira i magazzini di via Regina Margherita. Mentre continuano le indagini, avviata una raccolta fondi online.

A tre anni dall’ultimo furto nella sede della Protezione civile di Biassono, i ladri sono tornati in azione prendendo di mira i magazzini di via Regina Margherita. Il fatto, di cui si stanno occupando i Carabinieri della caserma locale, è avvenuto un mese fa e oggi i volontari, guidati dalla presidente Valeria Marinelli, hanno deciso di lanciare una raccolta fondi online per cercare di recuperare, almeno in parte, il materiale sottratto.

«Ci hanno portato via decespugliatori, delle pompe e generatori – racconta Antonio Marinelli, ex presidente della sede biassonese della Protezione civile - Avevamo impiegato degli anni per rifarci dall’ultimo furto e ora siamo stati di nuovo colpiti da questi delinquenti».

Le indagini sono ancora in corso e qualche elemento utile per dare un’identità ai ladri potrebbe arrivare dalle immagini di videosorveglianza della sede. Dopo il furto di tre anni fa, infatti, i volontari avevano fatto installare l’impianto per maggiore sicurezza.

Questo nuovo furto è costato alla Protezione civile circa 6.000 euro di materiale, anche se il valore totale della merce trafugata è superiore.

«Molte delle nostre attrezzature ci vengono donate, abbiamo potuto fornire le fatture solo del materiale acquistato da noi», aggiunge l’ex presidente.

La raccolta fondi per l’acquisto di nuovo materiale da destinare alla Protezione civile di Biassono è stata lanciata sul sito gofundme.com (Recupero attrezzature dopo il furto).

