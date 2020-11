Biassono, il sindaco sulla scomparsa di Giancarlo Carrer: «Sia il nostro esempio per il futuro» È grande l’emozione suscitata dalla scomparsa di Giancarlo Carrer, fondatore della Croce bianca di Biassono. Le parole del sindaco Luciano Casiraghi.

È grande l’emozione suscitata dalla scomparsa di Giancarlo Carrer, fondatore della Croce bianca di Biassono ma impegnato su più fronti nel mondo del volontariato. Carrer è scomparso lunedì a 67 anni, era ricoverato al San Gerardo di Monza; i funerali sono in programma giovedì 12 novembre alle 10.30 a Biassono. Saranno trasmessi anche in streaming con modalità che saranno comunicate.

Tra tanti ricordi e pensieri, una testimonianza speciale arriva dal sindaco del paese che aveva adottato Carrer, seregnese di origine e prima impegnato nella Croce bianca di Giussano.

«La scomparsa del nostro cittadino Carrer, è una notizia che mi sconvolge e rattrista, mai avrei voluto sentire una notizia simile, in particolare modo in un momento in cui la comunità biassonese affronta la grave emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 - dice Luciano Casiraghi - Un cittadino esemplare per tutti noi, con alto senso civico, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, lo dimostra soprattutto la sua grande volontà e determinazione per portare a Biassono la crescita di una Croce Bianca che oggi svolge innumerevoli servizi sul nostro territorio e non solo».

E poi: «Una persona determinata e tenace, che anche in queste settimane in cui l’emergenza è tornata a far paura, non si è tirato indietro: perché Giancarlo la sua Croce Bianca non voleva abbandonarla, soprattutto oggi che sta affrontando uno dei momenti più difficili dalla sua nascita a causa della pandemia che mette ogni giorno alla prova i volontari del settore sanitario. Un cittadino da cui noi tutti dobbiamo prendere esempio per il futuro della nostra comunità, perché Giancarlo ha aiutato a credere nella realizzazione di progetti sul territorio e non solo, che potevano sembrare impossibili, ma che oggi, una volta realizzati, ci devono rendere orgogliosi di essere cittadini biassonesi».

