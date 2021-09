Besana riceve dal governo 700mila euro per sistemare il centro sportivo comunale Su un progetto di riqualificazione da 1,4 milioni di euro, ben 700mila arriveranno dal governo: così cambierà il centro sportivo comunale di Besana in Brianza.

Il dipartimento per lo sport presso la presidenza del consiglio dei ministri finanzierà con 700mila euro il progetto di riqualificazione del centro sportivo comunale presentato dal Comune di Besana. A darne l’annuncio è stato il sindaco Emanuele Pozzoli in un post diramato sui social. “Dopo 3 bandi per la gestione andati a vuoto. Dopo anni di pezze senza una visione per il futuro del nostro centro sportivo, in questi mesi abbiamo lavorato in silenzio, costruendo un percorso ambizioso che inizia” con la vittoria di questo bando. “Non significa che domani partiranno i lavori. Ma ormai la strada è segnata”, ha annunciato il primo cittadino, ringraziando l’assessore Casiraghi e l’ufficio lavori pubblici “per la costanza e testardaggine nel perseguire questo obiettivo”. La partecipazione al bando nazionale “Sport e periferie” era stata deliberata dalla giunta Pozzoli a fine 2020, individuando l’impianto di via De Gasperi come quello più qualificato rispetto alle finalità del bando. Il progetto dell’intervento, che prevede un costo complessivo di circa 1.400.000 euro, riguarda la sistemazione e l’adeguamento delle attrezzature sportive già esistenti, senza nuove edificazioni. “L’accoglimento del nostro progetto è un’ottima notizia per la città. Il ministero ci finanzierà la metà dei lavori. Adesso dovremo essere contattati per capire quali sono i dettagli della convenzione e quindi come possiamo spendere quei soldi e in quale annualità. Solo successivamente capiremo quando e come possiamo far partire i lavori”, ha spiegato il primo cittadino.

