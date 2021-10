Besana in Brianza, tutte le novità dell’indirizzo odontotecnico del “Gandhi” Novità per l’indirizzo odontotecnico del “Gandhi” di Besana in Brianza: eccole.

Con il prossimo anno scolastico, la riforma degli istituti professionali, messa in atto a partire dal 2018, approderà al quinto anno dell’Ip odontotecnico di Besana in Brianza e l’esame di Stato 2023 sarà affrontato dagli studenti che hanno vissuto un quinquennio scolastico all’insegna della personalizzazione e dell’interdisciplinarietà. Al centro dell’offerta didattica dell’istituto professionale “Gandhi”, infatti, c’è il raggiungimento di un apprendimento autentico che sappia coniugare il sapere teorico e quello pratico: le ore di esercitazioni di laboratorio odontotecnico e rappresentazione e modellazione odontotecnica si alternano a quelle di discipline teoriche come scienze dei materiali e anatomia, permettendo agli alunni di affrontare lo stesso argomento da più punti di vista e garantendo loro la possibilità di realizzare dispositivi protesici con consapevolezza e professionalità. Inoltre, poiché si tratta di un istituto professionale quinquennale, non sono trascurate le discipline di area generale, come matematica, lingua e letteratura italiana, lingua inglese e storia.

Il diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari - opzione Odontotecnico”, dunque, in virtù dell’ampia preparazione raggiunta, può accedere a tutte le facoltà universitarie (in particolare a tutte quelle a indirizzo sanitario, quali odontoiatria, medicina, igiene dentale, fisioterapia, infermieristica), agli istituti tecnici superiori e a corsi di specializzazione post-diploma, tra cui in particolare quelli legati all’ambito sanitario, come corsi Aso o corsi Cad-Cam per odontotecnici. Ultimati gli studi si può anche accedere immediatamente al mondo del lavoro, presso un laboratorio odontotecnico o un’impresa del settore. La scelta del percorso da intraprendere dopo il diploma sta diventando sempre più consapevole, anche grazie ai progetti di orientamento in uscita organizzati in ambito scolastico e alla personalizzazione didattica adottata: ogni studente, infatti, è affiancato per tutto il quinquennio da un tutor scolastico e questo garantisce un’importante mediazione tra i bisogni educativi del singolo alunno e il consiglio di classe che, in questo modo, può adottare strategie didattiche efficaci e ideare percorsi di apprendimento individualizzati, che permettano il raggiungimento dei traguardi di competenza richiesti dal mondo del lavoro e da quello universitario. L’istituto professionale odontotecnico besanese rappresenta, dunque, un unicum nel territorio brianzolo: per scoprirlo e saperne di più, ci si può iscrivere all’open day in presenza in programma sabato 13 novembre o agli open day online del 4 novembre e dell’11 dicembre.

